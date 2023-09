Nächste Unterstützungen:

15.748-15.800

15.674/15.678

15.579

Nächste Widerstände:

15.840

15.942-16.060

16.124-16.141

Der Index korrigiert damit weiterhin den Erholungstrend vom Mitte August gesehenen Tief bei 15.469 Punkten. Er visiert nun eine gestaffelte Unterstützungszone an, die sich heute von 15.748 Punkten bis 15.800 Punkten erstreckt und in der sich unter anderem die Erholungstrendlinie befindet. Kann sich die Preiskurve hier stabilisieren, bleibt eine zeitnahe erneute Attacke auf die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 15.942-16.060 Punkten möglich. Unmittelbar bearishe Signale entstünden nun unterhalb von 15.674/15.678 Punkten und 15.579 Punkten. In diesem Fall wäre ein zeitnaher Test der übergeordnet kritischen Supportzone bei aktuell 15.457-15.469 Punkten zu favorisieren. Oberhalb von 16.060 Punkten (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einem bullishen Signal mit nächsten potenziellen Zielen bei 16.124-16.141 Punkten, 16.240 Punkten und 16.272-16.302 Punkten.