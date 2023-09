Die seit September 2022 an der Börse notierte Vorzugs-Aktie des Sportwagenbauers Porsche (WKN: PAG911) war ausgehend vom wenige Tage nach dem IPO verzeichneten Tief bei 81,00 EUR bis auf ein im Mai bei 120,80 EUR gesehenes Rekordhoch geklettert. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Top-Bildung, die mit dem nachhaltigen Rutsch unter die etablierte Stauzone im August komplettiert wurde. Im Rahmen des nun dominanten mittelfristigen Abwärtstrends traf die Notierung mit der Markierung eines 8-Monats-Tiefs zuletzt auf eine bedeutende Unterstützungszone. Sie resultiert unter anderem aus der Rückkehrlinie des Trendkanals, der fallenden Unterstützungslinie der letzten Tiefpunkte im kurzfristigen Zeitfenster sowie einer horizontalen Supportzone. Darüber formte der Anteilsschein am 4. September eine bullishe Harami-Cross-Tageskerze, die mit dem gestrigen Kursanstieg bestätigt wurde. Mit Blick auf die markttechnischen Indikatoren könnte der Wert die Erholung in der kurzen Frist ausdehnen. So generierte beispielsweise der MACD-Indikator gestern nach positiver Divergenz im überverkauften Terrain ein bullishes Crossing. Aus preislicher Sicht entstünden Bestätigungen für ein solches Erholungsszenario mit einem Anstieg über die beiden nächsten Widerstandsthemen bei 101,00-102,04 EUR und 103,05/103,18 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall wäre ein Vorstoß in die Region 105,25-107,54 EUR plausibel. Das mittelfristige technische Bias bliebe auch in diesem Fall bearish. Zu einer Aufhellung in diesem Zeitfenster käme es erst jenseits der weiteren Barriere bei aktuell 108,87-110,21 EUR, wo sich unter anderem die Abwärtstrendlinie sowie die südwärts drehende 200-Tage-Linie befinden. Unterstützt ist der Wert derzeit bei 97,05-98,03 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein prozyklisches Anschlussverkaufssignal senden mit Abwärtsrisiken in Richtung 91,00 EUR mit Zwischenetappe bei 93,40 EUR.