Nächste Unterstützungen:

15.756-15.771

15.674/15.678

15.579

Nächste Widerstände:

15.810-15.840

15.940-15.963

16.042/16.060

Das kurzfristige technische Bild hat sich leicht eingetrübt und es droht eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom am 31. Juli markierten Rekordhoch. Der Index schloss unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 10 und 20 Tage und unterschritt intraday die Erholungstrendlinie vom am 18. August markierten Verlaufstief. Im Fokus steht nun die Unterstützung bei 15.674/15.678 Punkten. Deren signifikante Verletzung sowie ein Rutsch unter das Reaktionstief bei 15.579 Punkten würden nun unmittelbar bearishe Signale generieren. In diesem Fall dürfte ein ernsthafter Test der übergeordnet kritischen Supportzone bei aktuell 15.456-15.469 Punkten anstehen. Eine nächste Hürde liegt heute bei 15.810-15.840 Punkten. Mit einer dynamischen Überwindung dieser Zone per Stundenschluss entstünde ein Signal für eine Ausdehnung der Erholung mit möglichen nächsten Zielen bei 15.940-15.963 Punkten und 16.042/16.060 Punkten.