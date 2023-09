Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) hatte im Oktober 2022 ein Tief bei 7,25 EUR ausgebildet. Der anschließenden dynamischen Erholungsrally bis auf im Januar gesehene 12,36 EUR folgte ein ebenfalls schwungvoller Abverkauf bis auf im März verbuchte 7,95 EUR. Der seither laufende mittelfristige Aufwärtstrend gestaltete sich bislang adynamisch und somit tendenziell korrektiv. Mit dem Kursrutsch der vergangenen Handelstage trübt sich die technische Ausgangslage wieder ein. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle vom Verlaufshoch im Juni (10,71 EUR) scheiterte das Papier zunächst Ende August an der deckelnden 200-Tage-Linie und sackte anschließend begleitet von hohem Volumen unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Im gestrigen Handel verletzte er schließlich die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie sowie das Reaktionstief der ersten Abwärtswelle bei 9,64 EUR. Als plausibles nächstes Ziel auf der Unterseite fungiert der Bereich 9,26-9,35 EUR. Dessen nachhaltige Unterschreitung per Tagesschluss würde für zeitnahe weitere Abgaben in Richtung zunächst 8,90-9,08 EUR und eventuell 8,65 EUR sprechen. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es einer dynamischen Rückeroberung der Widerstandszone bei 9,70-9,77 EUR per Tagesschluss, um das kurzfristige Chartbild leicht aufzuhellen. Darüber lauern gestaffelte Hürden bei 9,88 EUR, 9,95-10,03 EUR und 10,17-10,38 EUR. Erst oberhalb der letztgenannten Zone entstünde ein bullishes Signal im mittelfristigen Zeitfenster.