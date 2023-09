Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte weiter abwärts. Belastend wirkten steigende Marktzinsen sowie ein Absturz im Auftragseingang in der deutschen Industrie um 11,7 Prozent im Juli. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich jedoch ein Anstieg der Orders von 0,3 Prozent. Volkswirte wollten den Daten daher nicht zu viel Bedeutung beimessen. Der DAX endete 0,19 Prozent tiefer bei 15.741 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,83 respektive 0,37 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 37 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,43 Punkte auf 15,46 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Versorger (+0,85%) und Softwareaktien (+0,49%) am stärksten gesucht. Die größten Abgaben sahen Einzelhandelswerte (-2,99%) und Banken (-2,30%). Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 2,04 Prozent. Händler verwiesen auf unbestätigte Berichte, wonach der Immobilienriese den Verkauf eines großen Portfolios an Wohnungen vorbereite. Charttechnisch löste die Aktie eine Konsolidierung oberhalb der jüngst überwundenen 200-Tage-Linie nach oben auf und verzeichnete ein 6-Monats-Hoch. Zalando büßte als Schlusslicht nachrichtenlos 3,41 Prozent ein.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial trotz überraschend starker Konjunkturdaten um 0,57 Prozent auf 34.443 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,88 Prozent auf 15.371 Zähler. An der NYSE gab es 1.088 Kursgewinner und 1.805 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. 38 neuen 52-Wochen-Hochs standen 88 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,30 Prozent. Der US-Dollar setzte seine Stärke fort. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nach zwischenzeitlicher Markierung eines 3-Monats-Tiefs kaum verändert bei 1,0726 USD. Gold büßte an der Comex 0,56 Prozent auf 1.942 USD ein. WTI-Öl verteuerte sich um 1,11 Prozent auf ein Jahreshoch bei 87,65 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,70 Prozent tiefer bei 161,68 Punkten. Besonders kräftige Abgaben verzeichnete der australische ASX 200 (-1,17%). Deutlich nach unten ging es auch mit dem Hang Seng Index (-1,08%) in Hongkong und dem chinesischen CSI 300 (-1,35%). Dabei fielen die Exporte aus China im August weniger stark als von Experten befürchtet. Sie gaben um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach. Die Konsensschätzung hatte auf ein Minus von 10,0 Prozent nach einem Rückgang im Vormonat von 14,5 Prozent gelautet. Die Importe in die zweitgrößte Volkswirtschaft sanken den Daten zufolge um 7,3 Prozent (Konsensschätzung: -9,7%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,23 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.684) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Juli sowie auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig steht Compugroup Medical mit einem Kapitalmarkttag im Fokus.