Nächste Unterstützungen:

15.674-15.678

15.579

15.456-15.469

Nächste Widerstände:

15.761-15.811

15.838/15.840

15.936-15.963

Der Abwärtstrend vom Ende August bei 16.043 Punkten gesehenen Erholungshoch wurde durch das neue Verlaufstief bestätigt. Zudem trübte sich das kurzfristige Chartbild mit der Schlusskursunterschreitung der Aufwärtstrendlinie vom am 18. August verbuchten Korrekturtief weiter ein. Ein nachhaltiger Rutsch unter 15.674-15.678 Punkte per Stundenschluss sowie eine Verletzung des nächstfolgenden Supports bei 15.579 Punkten würden bearishe Anschlusssignale generieren. In diesem Fall dürfte ein ernsthafter Test der übergeordnet kritischen Supportzone bei aktuell 15.456-15.469 Punkten anstehen. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich der Index einer breiten Widerstandszone bei aktuell 15.761-15.811 Punkten gegenüber. Ein Stundenschluss darüber sowie ein nachfolgender Anstieg über die knapp darüber befindliche Hürde bei 15.838/15.840 Punkten ist erforderlich, um das kurzfristige technische Bias von derzeit bearish auf neutral zu drehen. Oberhalb der letztgenannten Zone wäre eine Ausdehnung des Aufschwungs in Richtung 15.936-15.963 Punkte plausibel.