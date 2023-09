Die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Ende Oktober 2022 verbuchte sie in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Seither dominieren die Bullen das übergeordnete Kursgeschehen. Zuletzt ging der Wert nach dem im Juli bei 49,62 EUR gesehenen 13-Monats-Hoch in den Korrekturmodus über. Der Kursrutsch von bislang in der Spitze rund 19 Prozent schickte die Notierung zurück auf die nun im Test befindliche mittelfristig kritische Unterstützungszone bei 39,46-40,60 EUR. Dieses Supportcluster resultiert unter anderem aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement, dem letzten Korrekturtief vom Mai, der Aufwärtstrendlinie vom Oktober-Tief und der steigenden 200-Tage-Linie. Die markttechnischen Indikatoren sind überverkauft. Die gestrige Tageskerze (Spinning Top) signalisiert ein Nachlassen der Schwungkraft auf der Unterseite. Die Chancen für zumindest eine Stabilisierung und technische Erholungsbewegung sind folglich als gut einzuschätzen. Ein Tagesschluss oberhalb von 41,35 EUR würde ein Erholungsszenario bestätigen. Als potenzielle Erholungsziele fungieren die letzte Abwärtslücke bei 42,38-42,56 EUR sowie der massive Widerstandsbereich 43,73-45,62 EUR. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone käme es zu einem prozyklischen Indiz für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends. Eine nachhaltige Verletzung des aktuellen Supports per Tagesschluss würde derweil den im Oktober gestarteten Aufwärtstrend brechen und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 38,61 EUR, 37,82 EUR und 35,03/35,04 EUR mit sich bringen.