Diese Analyse wurde am 08.09.2023 um 08:17 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern auf einem 9-Tages-Tief bei 15.662 Punkten. Die damit gegebene geringfügige Unterschreitung der am Vortag erreichten bedeutsamen Supportzone erwies sich jedoch nicht als nachhaltig, sondern als Bärenfalle. Noch in der ersten Handelsstunde beförderten Schnäppchenjäger den Kurs wieder dynamisch zurück in die Range vom Mittwoch.