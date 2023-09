Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Im Mai gelang ihr der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch über die alte Bestmarke aus dem Jahr 2020. Ausgehend vom am 5. Juni verzeichneten neuen Rekordhoch bei 206,80 EUR ging der Anteilsschein in eine Korrekturphase über, die bislang in der Gestalt eines symmetrischen Dreiecks oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie abläuft. Mit dem Anstieg der vergangenen Tage steht nun die obere Begrenzungslinie des Dreiecks zur Disposition. Ein Tagesschluss über 202,43-203,80 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Bestätigt würde die Herrschaft der Bullen mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Barriere bei 206,80 EUR. Als potenzielle nächste Zielregion fungiert im Erfolgsfall der Bereich 212,82-215,38 EUR. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 198,55 EUR, 196,75 EUR und 192,05-194,50 EUR. Darunter wäre eine zeitliche Ausdehnung der Korrekturphase zu favorisieren. Saisonal verfügt die Aktie über Rückenwind. Laut Daten des Anbieters Seasonax konnte sie in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 11. September bis 10. November jedes Mal Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite betrug 7,94 Prozent (Median: +7,80%).