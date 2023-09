Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang ein gemischtes Bild. Der DAX konnte nach zwischenzeitlicher deutlicher Schwäche 0,14 Prozent fester bei 15.740 Punkten aus dem Handel gehen. Auf Wochensicht gab er um 0,63 Prozent nach. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Verluste von 0,37 beziehungsweise 0,61 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 42 Gewinner und 54 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,36 Punkte auf 15,30 Zähler. Stärkste Sektoren waren Medien (+0,99%) und Software (+0,75%). Die deutlichsten Abgaben waren bei Einzelhandelswerten (-1,97%) sowie Pharma & HealthCare (-0,95%) zu beobachten. Covestro haussierte um 7,81 Prozent und belegte damit mit großem Abstand die DAX-Spitze. Beflügelt wurde der Kurs von unbestätigten Meldungen, wonach der Aufsichtsrat des Chemiekonzerns über die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten Adnoc beraten werde. Zalando sackte als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos um 5,14 Prozent ab. Die Aktie verletzte die technische Unterstützung des August-Tiefs und rutschte auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,22 Prozent höher bei 34.577 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,14 Prozent auf 15.280 Zähler. An der NYSE gab es 1.526 Kursgewinner und 1.381 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 55 Prozent. 48 neuen 52-Wochen-Hochs standen 96 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt gab es wenig Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nahezu unverändert bei 1,0699 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4,26 Prozent. Gold lag an der Comex unverändert bei 1.943 USD im Markt. WTI-Öl verteuerte sich um 0,54 Prozent auf 87,34 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent fester bei 161,85 Punkten. Am Wochenende veröffentlichte Inflationsdaten aus China zeigten, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft im August wie von Experten erwartet aus der Deflation geklettert ist. Demnach stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Juli: -0,3%). Falkenhafte Kommentare des BoJ-Chefs Ueda beflügelten Bankenwerte in Japan. Der Nikkei 225 (-0,50%) musste jedoch Abschläge hinnehmen. Die Aktie von Alibaba (-2,64%) stand in Hongkong aufgrund einer Personalie unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.793) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig liefert der SAP-Rivale Oracle nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Die Ölpreise könnten Impulse vom Monatsbericht der OPEC erhalten.