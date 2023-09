Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) hatte oberhalb des im Oktober 2022 bei 7,23 EUR markierten zyklischen Tiefs einen Boden ausbilden können. Nach einer bis zum März andauernden scharfen Rally auf ein 11-Monats-Hoch bei 15,63 EUR befindet sie sich im Korrekturmodus. Dabei versucht sie sich seit Mai im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements zu stabilisieren. Zuletzt rutschte das Papier auf ein 10-Monats-Tief bei 10,01 EUR, konnte sich jedoch wieder zügig über die Reaktionstiefs vom Mai und Juni erholen. Dabei formte der Wert eine Bullish-Harami-Tageskerze, die im gestrigen Handel bestätigt wurde. Bullishe Divergenzen in den überverkauften Oszillatoren weisen auf ein Nachlassen der abwärts gerichteten Schwungkraft hin, was Spielraum für eine weitergehende Erholungsbewegung eröffnet. Potenzielle Erholungsziele und Hürden lassen sich vor allem bei 10,88 EUR, 11,00-11,10 EUR und 11,41/11,43 EUR ausmachen. Zu einer Verbesserung auch des mittelfristigen Chartbildes müssten die Bullen das Papier anschließend über die wichtigeren Barrieren bei 11,72/11,73 EUR und 12,28-12,50 EUR befördern. Das bullishe Szenario würde negiert und eine deutliche Ausdehnung der übergeordneten Abwärtskorrektur wahrscheinlich, falls die Supportzone 9,88-10,12 EUR per Tagesschluss verletzt würde. Als potenzielle nächste Zielzone fungiert in diesem Fall der Bereich 8,87-9,22 EUR.