Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenstart aufwärts. Der DAX schloss 0,39 Prozent fester bei 15.801 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,53 und 0,20 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,29 Punkte auf 15,00 Zähler. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,20%), Finanzdienstleister (+1,77%) und Versicherungen (+1,61%). Einzige Verlierer-Sektoren waren Software (-1,73%), Industrie (-0,41%) und Technologie (-0,12%). Auffällig war einmal mehr die Stärke der Immobilienaktien. Im DAX hatte Vonovia (+4,21%) den Spitzenplatz inne und markierte ein 6-Monats-Hoch. Im MDAX stellten TAG Immobilien (+3,97%) und LEG Immobilien (+3,17%) die beiden obersten Werte im Index-Tableau. Covestro (+3,88%) belegte im DAX den zweiten Rang. Das Unternehmen bestätigte Verhandlungen mit dem Übernahmeinteressenten Adnoc. Rheinmetall (+2,94%) war nach einem Großauftrag gesucht. Einen negativen Akzent setzte die Aktie von MTU Aero Engines mit einem Kurssturz um satte 12,10 Prozent. Der Triebwerkshersteller stellte seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2023 unter Vorbehalt.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 34.664 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent nach oben auf 15.462 Zähler. An der NYSE gab es 1.578 Gewinner und 1.305 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 60 Prozent. Es gab 65 neue 52-Wochen-Hochs und 75 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,43 Prozent fester bei 1,0747 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,29 Prozent. Gold handelte an der Comex mit 0,14 Prozent im Plus bei 1.945 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,37 Prozent auf 87,19 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei sehr dünnem Handel überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index lag zuletzt 0,25 Prozent fester im Markt bei 162,19 Punkten. Auffällig stark zeigten sich die Preise für Industriemetalle. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.823) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für September. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor minus 12,3 auf minus 15,0 Punkte. Unternehmensseitig steht die Vorstellung neuer Produkte durch Apple im Anlegerfokus. Die SAP-Aktie könnte Impulse von den gestern nach US-Börsenschluss präsentierten Zahlen des Wettbewerbers Oracle (nachbörslich: -9,23%) erhalten.