Nächste Unterstützungen:

15.745-15.771

15.722

15.688

Nächste Widerstände:

15.865-15.897

15.933-15.963

16.043/16.060

Die Dynamik der Erholungsrally sowie die Lage in den momentumbasierten Indikatoren spricht zunächst für weitere Kursavancen. Aktuell trifft die Notierung auf Widerstand in Gestalt der am 6. September gebrochenen Aufwärtstrendlinie vom Tief am 18. August sowie des 61,8%-Fibonacci-Retracements der Abwärtswelle vom Ende August markierten Rallyhochs. Ein Break über 15.865-15.897 Punkte per Stundenschluss würde ein bullishes Anschlusssignal senden mit möglichen nächsten Zielen bei 15.933-15.963 Punkten und 16.043/16.060 Punkten. Darüber wäre ein Vorstoß in die Region 16.124-16.151 Punkte zu erwarten. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste potenzielle Supportbereiche bei 15.745-15.771 Punkten, 15.722 Punkten und 15.688 Punkten. Zu einem bearishen Anschlusssignal im Rahmen des intakten übergeordneten Abwärtstrends käme es im Fall eines Rutsches unter 15.577-15.579 Punkte. Das nächste Ziel lautet dann 15.456-15.489 Punkte.