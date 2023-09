Diese Analyse wurde am 13.09.2023 um 07:27 Uhr erstellt.

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (WKN: 577330) war vom im November 2021 bei 69,90 EUR gesehenen Hoch bis auf ein im Oktober 2022 bei 35,56 EUR verbuchtes Tief gefallen. Der seither etablierte Aufwärtstrend ist intakt. Nach einer mehrwöchigen Abwärtskorrektur vom Erholungshoch bei 54,58 EUR bis auf 41,60 EUR strebt die Notierung wieder nordwärts. Volumenbasierte Indikatoren wie das OBV bieten dabei ein bullishes Bild. Die gleitenden Durchschnittslinien sind ebenfalls bullish positioniert und steigen. Mit dem Kursschub der vergangenen beiden Tage über eine bedeutende horizontale Widerstandszone rückt nun wieder das Hoch bei 54,58 EUR ins Visier. Zwischengeschaltet fungieren die Bereiche 52,81/53,08 EUR und 53,73-54,12 EUR als Ziele. Zur Komplettierung eines langfristigen Bodens wäre ein nachhaltiger Anstieg über die Zone 54,58-55,30 EUR per Wochenschluss erforderlich. Perspektivisch würden hierdurch Kursavancen in Richtung 68,40-69,90 EUR möglich. Darunter stellen die Bereiche 56,78 EUR, 57,49 EUR, 59,70-60,55 EUR, 61,80 EUR, 62,55 EUR und 63,58/63,59 EUR relevante Fibonacci-Ziele dar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächsten Support bei 51,74 EUR, 50,68 EUR und 49,44-50,28 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster bullish. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 47,59-48,87 EUR.