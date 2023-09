Der DAX rutschte gestern im frühen Handel signifikant unter das Tief der am Vortag etablierten Konsolidierung und signalisierte damit einen Übergang in eine Korrektur des Kursschubes vom am Freitag gesehenen Verlaufstief (15.577). Bis in den Bereich des 61,8%-Fibonacci-Retracements sackte die Notierung ab, bevor es oberhalb des Tagestiefs bei 15.686 Punkten zu einem Stabilisierungsversuch kam.