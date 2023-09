Diese Analyse wurde am 15.09.2023 um 07:10 Uhr erstellt.

Die Aktie von Eckert & Ziegler (WKN: 565970) hatte oberhalb des im Jahr 2021 bei 141,40 EUR markierten Rekordhochs ein bearishes Doppeltop ausgebildet und bewegt sich seither übergeordnet abwärts. Einem im Juli 2022 bei 29,44 EUR markierten Verlaufstief folgte eine ausgeprägte bis zum März 2023 andauernde Erholungsbewegung auf 59,00 EUR. Seither weist der mittelfristige Trend wieder gen Süden. Zuletzt erreichte das Papier schließlich wieder das Vorjahrestief und konnte auf diesem wichtigen Support sowie der zusätzlich stützenden fallenden Supportlinie entlang der letzten Mittelfrist-Tiefs eine bullishe Kerzenformation in Gestalt eines Morning Star komplettieren. Damit eröffnet sich Spielraum für eine weitergehende Erholungsbewegung im übergeordneten Abwärtstrend. Potenzielle nächste Widerstände und mögliche Erholungsziele lauten 30,91 EUR und 31,53/31,72 EUR. Ein erstes Signal für die mögliche Ausbildung eines mittelfristig relevanten Bodens entstünde, falls die breite Widerstandszone bei 33,02-35,14 EUR geknackt würde. Ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone 28,92-29,44 EUR per Tagesschluss würde das Erholungsszenario zerstören und eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends indizieren. Als mögliche nächste Zielzone fungiert in diesem Fall die Region 22,53-24,60 EUR.