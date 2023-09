Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Mai 2022 ein Mehrjahreshoch bei 43,97 EUR erzielt. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Seitwärtskorrektur der Hausse oberhalb eines im Juni 2022 bei 34,40 EUR verzeichneten Korrekturtiefs. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen orientiert sich der Wert abwärts ausgehend vom im April bei 43,03 EUR gesehenen Hoch. Zuletzt erreichte er dabei ein bedeutendes Supportcluster, welches aus einer fallenden Unterstützungslinie und dem Reaktionstief vom vergangenen Oktober resultiert. Dort formte die Aktie in der vergangenen Woche auf Basis der Tageskerzen zunächst eine Hammer-Kerze und anschließend einen Morning Star. Diese bullishen Kerzenmuster signalisieren eine Stabilisierung oder Erholungsbewegung im dominanten Abwärtstrend. Zur Generierung deutlicheren Erholungspotenzials müsste die nächste potenzielle Ziel- und Widerstandszone 37,48-37,84 EUR per Tagesschluss überwunden werden. Im Erfolgsfall könnte die fallende 50-Tage-Linie bei derzeit 38,53 EUR oder die mittelfristig kritische Hürde bei aktuell 39,46-40,01 EUR angesteuert werden. Ein Tagesschluss unter 35,76 EUR würde das Erholungsszenario negieren und ein prozyklisches Anschlussverkaufssignal erzeugen. Als mögliche nächste Ziel- und Auffangregion fungiert in diesem Fall die untere Begrenzung der übergeordneten Handelsspanne bei 34,40 EUR.