Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenschluss die positiven Vorzeichen. Der DAX verabschiedete sich mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 15.894 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht rückte er um 0,97 Prozent vor. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag derweil hauchdünne Abschläge von 0,04 und 0,09 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 56 Gewinner und 41 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,19 Punkte auf ein 3-Monats-Tief bei 13,60 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Chemiewerte (+1,66%) und Automobilaktien (+1,32%) am stärksten gesucht. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Technologie (-1,11%) und Einzelhandel (-0,75%). BASF zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,50 Prozent an. Brenntag folgte mit einem Plus von 2,10 Prozent. Hier stützte die Meldung von einer Aufstockung des Anteils der Holding von Klaus-Michael Kühne. Bei den zuletzt stark gefragten Immobilienwerten nahmen die Anleger Gewinne mit. Vonovia büßte als Schlusslicht im Leitindex 2,00 Prozent ein. Im TecDAX haussierte Morphosys um 3,78 Prozent. Die bereits seit geraumer Zeit relative Stärke aufweisende Biotechaktie profitierte von einer deutlichen Kurszielanhebung durch Goldman Sachs.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,83 Prozent auf 34.618 Punkte nach und rutschte damit erneut unter die 50-Tage-Linie. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es 1,75 Prozent abwärts auf 15.202 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE notierten zur Schlussglocke an der NYSE im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 63 Prozent. 43 neuen 52-Wochen-Hochs standen 89 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Euro auf. Der Dollar-Index verzeichnete die neunte Pluswoche in Folge. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,18 Prozent fester bei 1,0663 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um vier Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 4,33 Prozent an. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,69 Prozent auf 1.946 USD. WTI-Öl blieb im Rallymodus und stieg um 0,68 Prozent auf ein Jahreshoch bei 90,77 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,63 Prozent tiefer bei 505,73 Punkten. Gegen den Trend zeigte der chinesische CSI 300 (+0,32%) nach zwischenzeitlicher Markierung eines Jahrestiefs Stärke. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.848) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf den NAHB-Wohnungsmarktindex in den USA.