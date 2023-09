Nächste Unterstützungen:

15.824-15.868

15.729-15.776

15.691

Nächste Widerstände:

15.947

15.989-16.000

16.043/16.060

Die zwischenzeitlich überquerten gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage konnte der Index nicht per Tagesschluss (15.894) überqueren. Das kurzfristige Chartbild hat sich dennoch aufgehellt. In diesem Zeitfenster bleiben die Bullen im Vorteil, solange die aktuelle Supportzone bei 15.824-15.868 Punkten nicht per Tagesschluss oder die darunter befindliche Unterstützungsregion 15.729-15.776 Punkten intraday verletzt werden. Darunter entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 15.691 Punkte und 15.565-15.614 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite entstünden bullishe Anschlusssignale mit einer Überquerung der beiden Widerstandsthemen bei 15.989-16.000 Punkten und 16.043/16.060 Punkten. Als plausible Ausdehnungsziele im Rahmen des am 18. August gestarteten Erholungstrends fungieren dann die Bereiche 16.124-16.139 Punkte und 16.240 Punkte.