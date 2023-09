Der deutsche Aktienmarkt musste zum Wochenstart auf breiter Front Abgaben hinnehmen. Für Unsicherheit unter den Akteuren sorgte die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Der DAX schloss 1,05 Prozent tiefer bei 15.727 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 1,47 respektive 1,77 Prozent. In den drei Indizes gab es neun Gewinner und 88 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 96 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,56 Punkte auf 15,17 Zähler. Alle DAX-Sektoren endeten im negativen Bereich. Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-2,65%) und Chemieaktien (-1,77%). Relativ stabil hielten sich Telekommunikationswerte (-0,12%). Rheinmetall belegte mit einem Plus von 1,73 Prozent die DAX-Spitze. Hier stützten Aussagen von Nato-Generalsekretär Stoltenberg, die als Aufforderung an Deutschland gedeutet wurden, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Infineon büßte als einer der schwächsten DAX-Werte 2,92 Prozent ein. Die Aktie litt unter der Senkung der Umsatzprognose des norwegischen Wettbewerbers Nordic Semiconductor und verletzte eine charttechnische Unterstützung.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke nach einem impulslosen Handel wenig verändert bei 34.624 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte um 0,33 Prozent auf 15.252 Zähler. An der NYSE gab es 1.299 Kursgewinner und 1.582 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 67 Prozent. Es gab 40 neue 52-Wochen-Hochs und 103 Tiefs. Beim US-Dollar kam es nach der Rally der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,20 Prozent auf 1,0684 USD und konnte sich damit vom am Freitag erreichten Unterstützungsniveau (Mai-Tief) nach oben absetzen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4,32 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,42 Prozent auf 1.954 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,00 Prozent auf ein Jahreshoch bei 91,68 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Belastend wirkten weiter steigende Ölpreise. Die Nordseesorte Brent durchbrach die Marke von 95 USD. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,35 Prozent tiefer bei 162,38 Punkten. Der CSI 300 in China gab um 0,32 Prozent nach. Für den japanischen Nikkei 225 ging es nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende um 1,00 Prozent abwärts. Auffällige Stärke zeigte derweil der japanische Bankensektor (+1,70%). Der S&P Future notierte zuletzt 0,06 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.684) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie auf die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA. Die Aktie von Kion könnte heute unter einer Platzierung seitens des Vermögensverwalters Invesco leiden. Laut einem Reuters-Bericht will sich Invesco von rund vier Millionen Anteilsscheinen trennen.