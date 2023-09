Die Aktie der Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im Dezember 2021 ein Rekordhoch bei 231,50 EUR verzeichnet. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Zuletzt markierte der Wert im Juli ein 2-Jahres-Tief bei 145,60 EUR. Die dort gestartete Erholungsrally scheiterte vor zwei Wochen an einem wichtigen Widerstandscluster, welches unter anderem aus der fallenden 200-Tage-Linie resultiert. Im gestrigen Handel rutschte das Papier unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage und testet nun das letzte Reaktionstief im mittelfristigen Erholungstrend. Ein Tagesschluss unter 157,25 EUR würde ein bearishes Signal senden und kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 145,60 EUR mit sich bringen. Zwischenziele und potenzielle Auffangbereiche lauten dann 155,32/155,80 EUR, 154,30 EUR, 153,10 EUR und 148,30-148,65 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 160,10-160,40 EUR würde hingegen die kurzfristige Lage zugunsten der Bullen entspannen und einen erneuten Vorstoß in Richtung der kritischen Widerstandszone bei 165,50-171,05 EUR nahelegen. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde schließlich eine mehrmonatige Bodenbildung abschließen und in der mittleren Frist Kursavancen in Richtung 181/182 EUR und eventuell 189-196 EUR ermöglichen.