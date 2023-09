Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte ungeachtet der Fed-Entscheidung am Abend die positiven Vorzeichen. Stützten wirkten rückläufige Erzeugerpreise in Deutschland und eine deutlich niedriger als erwartete Verbraucherpreisinflation in Großbritannien. Der DAX schloss 0,75 Prozent fester bei 15.782 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,04 beziehungsweise 1,55 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 19 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 91 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Versicherungen (-0,79%) und Softwaretitel (-0,09%) Abschläge hinnehmen. Am stärksten präsentierten sich die Sektoren Einzelhandel (+2,20%) und Automobile (+1,87%). Das obere Ende des DAX-Tableaus belegten Sartorius (+4,62%), Symrise (+3,71%) und Zalando (+3,34%) ohne Nachrichten. Durch Schwäche fielen Rheinmetall (-0,96%), Allianz (-0,84%) und Deutsche Börse (-0,78%) auf. Im MDAX haussierte Delivery Hero um 7,05 Prozent. Hier beflügelte, dass sich der Essenslieferant in Gesprächen über einen Verkauf seiner südostasiatischen Aktivitäten befindet.

Die US-Notenbank Fed ließ ihre Geldpolitik nach ihrer Sitzung wie allgemein erwartet unverändert. Die mitgelieferten Zinsprojektionen und Aussagen von Jerome Powell auf der Pressekonferenz wurden als falkenhaft gewertet. An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,24 Prozent schwächer bei 34.436 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 1,45 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 14.971 Zählern ab. An der NYSE gab es 1.170 Kursgewinner und 1.735 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Es gab 50 neue 52-Wochen-Hochs und 68 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,18 Prozent tiefer bei 1,0660 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 4,35 Prozent nach. Im heutigen asiatischen Handel notiert sie jedoch bereits bei 4,44 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2008. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.952 USD. WTI-Öl verbilligte sich nach Gewinnmitnahmen um 1,29 Prozent auf 89,31 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,55 Prozent tiefer bei 159,19 Punkten. Vor allem Technologiewerte und HealthCare-Aktien standen unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,31 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.669) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Zinsentscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, Sveriges Riksbank, Norges Bank und Bank of England. Daneben sind die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Philadelphia-Fed-Index und dem Verkauf bestehender Häuser potenziell marktbewegend. Unternehmensseitig gab es gestern nach US-Börsenschluss Quartalszahlen von Fedex (nachbörslich: +5,78%). Der Logistikkonzern übertraf die Erwartungen und hob seine Prognose für das Gesamtjahr an.