Nächste Unterstützungen:

15.738-15.778

15.614/15.631

15.565/15.577

Nächste Widerstände:

15.810

15.852/15.871

15.905-15.947

Mit Blick auf die nachbörsliche Entwicklung an der Wall Street dürfte der Index heute bereits wieder zur Eröffnung deutlich unter die nun kurzfristig relevante Supportzone bei 15.738-15.778 Punkten rutschen, was eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends indiziert. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb der weiteren Auffangregion 15.614/15.631 Punkte. Im Fokus als mögliche nächste Kurzfristziele liegen die Unterstützungen bei 15.565/15.577 Punkte und aktuell 15.537 Punkte (steigende 200-Tage-Linie). Eine nachhaltige Verletzung der Supportzone 15.456/15.469 Punkte per Tagesschluss würde eine mehrmonatige Stauzone nach unten auflösen und damit ein mittelfristig bearishes Signal senden. Nächste Widerstände befinden sich derzeit bei 15.810 Punkten und 15.852/15.871 Punkten. Erst oberhalb von 15.905-15.947 Punkten würde das Risiko eines anschließenden Rutsches an die 200-Tage-Linie nennenswert verringert.