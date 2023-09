Die Hypoport-Aktie (WKN: 549336) hatte unterhalb des im Jahr 2021 bei 618,00 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Trendwende in Richtung Süden vollzogen. Bis auf ein im September 2022 bei 72,55 EUR gesehenes Mehrjahrestief brach sie ein, bevor es zur Etablierung eines Aufwärtstrends kam. Dieser beförderte das Papier bis auf ein Ende Juli verbuchtes Hoch bei 198,00 EUR. Die darunter gestartete Korrekturphase stellt nun mit dem gestrigen Kursrutsch den übergeordneten Aufschwung auf den Prüfstand. Begleitet von hohem Volumen formte die Aktie eine lange bearishe Tageskerze, die im Bereich eines bedeutenden Supportclusters endete. Dieses Unterstützungsbünde erstreckt sich bis 143,12 EUR und resultiert unter anderem aus dem Juni-Tief, der steigenden 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrendlinie vom Tief aus dem September 2022. Eine nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde ein bearishes Signal senden und zugleich eine seit Juni geformte Kopf-Schulter-Umkehr bestätigen. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 135,28 EUR, 128,20 EUR, 118,50/120,47 EUR, 110,20 EUR und 99,15-102,16 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb von 153,00 EUR würde das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen mit Erholungschancen in Richtung 160,00-166,31 EUR. Unmittelbar bullish würde es erst im Fall eines Anstiegs über die weitere Barriere bei 169,90/175,20 EUR, mit möglichen nächsten Zielen bei 186,90 EUR und 198,00 EUR.