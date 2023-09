Nächste Unterstützungen:

15.549-15.565

15.428-15.469

15.342

Nächste Widerstände:

15.626-15.653

15.686-15.717

15.735-15.773

Die Bären attackieren nun die mittelfristig kritische Unterstützungsregion, die sich unter anderem aus der unteren Begrenzung der seit April etablierten Schiebezone und der steigenden 200-Tage-Linie ergibt. Saisonal dominieren bis in den Oktober hinein die Abwärtsrisiken. Der Marktbreite-Indikator McClellan-Oszillator drehte in den negativen Bereich. Der trendfolgende MACD-Indikator weist nun in den Ebenen Stunde, Tag und Woche ein Verkaufssignal auf. Damit muss eine Verletzung der aktuellen Unterstützungsthemen und eine hieraus resultierende Eintrübung des übergeordneten Chartbildes eingeplant werden. Heute verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 15.549-15.565 Punkten und 15.428-15.469 Punkten. Darunter würde eine Beschleunigung des Abwärtstrends aufgrund von Stop-Loss-Verkäufen nicht überraschen. Weitere Auffangbereiche liegen darunter als Nächstes bei 15.342 Punkten, 15.261 Punkten, 15.187 Punkten, 15.104 Punkten und 14.985 Punkten. Nächste Widerstände für den Fall einer mit Blick auf die kurzfristig überverkauften Indikatoren jederzeit möglichen Erholung lassen sich bei 15.626-15.653 Punkten, 15.686-15.717 Punkten und 15.735-15.773 Punkten ausmachen. Zu einer Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Break über 15.810/15.821 Punkte.