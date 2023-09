Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) hatte im Januar 2020 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 139,40 EUR markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung des größten europäischen Luft- und Raumfahrtunternehmens innerhalb weniger Wochen bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 47,70 EUR einbrechen. Im Rahmen der dort gestarteten Aufwärtsbewegung konnte sie sich bis zum Juli dieses Jahres bis in unmittelbare Rufweite dem Rekordhoch annähern. Das Kursgeschehen unterhalb des Verlaufshochs bei 138,72 EUR kann in der Schlusskursbetrachtung als bearishes Doppeltop gewertet werden. Diese Umkehrformation wurde am Donnerstag mit einem Tagesschluss unterhalb der Marke von 126,66 EUR komplettiert. Am Freitag rutschte die Notierung nach Anschlussverläufen unter die 200-Tage-Linie auf ein 4-Monats-Tief. Um die bearishe Aussage der beiden letzten Handelstage zu negieren, müssten die Bullen den Kurs über die beiden nächsten Widerstandsthemen bei 124,72-125,46 EUR und anschließend 126,66 EUR per Tagesschluss befördern. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung zunächst 128,22-129,84 EUR und eventuell 131,57-132,30 EUR möglich. Mittelfristig bullish würde es erst oberhalb der zentralen Widerstandsregion 136,44-139,40 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 123,74 EUR würde derweil das aktuell bearishe Bias bestätigen. Als potenzielle nächste Ziele auf der Unterseite fungieren die Bereiche 122,46 EUR und 120,08-121,24 EUR. Mögliche Mittelfristziele lauten 114-117 EUR und 112 EUR.