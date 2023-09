Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zum Wochenausklang von einer schwachen Eröffnung erholen und verabschiedete sich uneinheitlich ins Wochenende. Stützend wirkte, dass die deutsche Wirtschaft ihre Talfahrt gemäß dem Einkaufsmanagerindex von S&P Global im September verlangsamt hat. Der DAX schloss 0,09 Prozent tiefer bei 15.557 Punkten. Auf Wochensicht büßte er 2,12 Prozent ein. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab am Berichtstag um 0,15 Prozent nach. Gegen den Trend kletterte der TecDAX um 0,55 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 51 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,10 Punkte auf ein 3-Wochen-Hoch bei 15,89 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Softwareaktien (+0,78%) und Medienwerte (+0,59%) die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Einzelhandel (-1,21%) und Banken (-1,05%). Spitzenreiter im DAX war die Aktie von Siemens Healthineers (+3,78%). Sie erhielt Rückenwind von einer positiven Analystenstudie der Bank JPMorgan Chase. Charttechnisch brach das Papier aus einer mehrwöchigen Stauzone aus und markierte ein 5-Wochen-Hoch. Ebenfalls fest tendierten Volkswagen (+2,56%), Allianz (+0,96%) und Siemens Energy (+0,90%). Das Schlusslicht im Leitindex bildete Commerzbank (-3,44%) nach einem unbestätigten Bericht, wonach das Finanzinstitut im Rahmen der neuen Strategie eine Mindestausschüttung von 50 Prozent und bis 2026 eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent plane. Auffällige Schwäche zeigten daneben Brenntag (-2,21%) und Zalando (-1,37%).

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,31 Prozent tiefer bei 33.964 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,05 Prozent auf 14.701 Zähler. An der NYSE gab es 1.373 Gewinner und 1.515 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. 21 neuen 52-Wochen-Hochs standen 176 Tiefs gegenüber. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,17 Prozent auf 1,0644 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,44 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,31 Prozent auf 1.946 USD. WTI-Öl stieg um 0,45 Prozent auf 90,03 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,27 Prozent tiefer bei 159,64 Punkten. Deutlichere Abgaben waren beim HSI in Hongkong zu beobachten. Gegen den Trend freundlich tendierte der Nikkei 225 in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.521) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für September. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 85,7 auf 85,0 Punkte.