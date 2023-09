Diese Analyse wurde am 26.09.2023 um 07:41 Uhr erstellt.

Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Februar 2022 ein zyklisches Tief bei 25,10 EUR markiert. Der dort gestartete Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein am 3. Juli dieses Jahres verbuchtes Allzeithoch bei 112,70 EUR. Das darunter geformte mehrmonatige Top wurde im August mit dem Rutsch unter die Marke von 82,00 EUR bestätigt. Aktuell versucht sich die Notierung an einem Supportbereich zu stabilisieren und formte im gestrigen Handel eine bullishe Engulfing Kerze. Mit Blick auf die überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren erscheint eine deutlichere Erholungsbewegung möglich. Bestätigend hierfür wäre ein Anstieg über 64,80 EUR zu werten. Als potenzielles Ziel würde im Erfolgsfall der Bereich 68,00-69,15 EUR fungieren. Zu einer Aufhellung des mittelfristigen Bildes käme es erst über der Zone 76,45-83,89 EUR. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 61,00/61,40 EUR wäre bearish mit einem nächsten potenziellen Ziel bei 57,85-58,56 EUR. Dort befindet sich eine massive Supportzone.