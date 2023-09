Diese Analyse wurde am 27.09.2023 um 07:24 Uhr erstellt.

Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte oberhalb des im Juli 2022 bei 93,67 EUR verzeichneten Bärenmarkttiefs einen übergeordneten Doppelboden geformt und im November komplettiert. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein im Juni bei 167,00 EUR verbuchtes Allzeithoch. Der damit verbundene Ausbruch über die alte historische Bestmarke vom Januar 2022 bei 157,96 EUR erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Stattdessen startete ein mittelfristiger Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte der Wert eine mehrwöchige Trading-Range etabliert, in der er den vorausgegangenen Kursrutsch unter die 200-Tage-Linie konsolidierte. Mit der jüngsten Kursschwäche verletzte das Papier die untere Begrenzung der Stauzone und triggerte damit ein Anschlussverkaufssignal. Im gestrigen Handel schloss es auf einem 8-Monats-Tief bei 129,92 EUR und knapp unterhalb einer relevanten Fibonacci-Ziel- und Unterstützungsregion. Weitere Abgaben in Richtung 129,17 EUR, 125,90/126,50 EUR und eventuell 122,55-123,30 EUR sollten im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster eingeplant werden. Nächster Widerstand für den Fall einer Erholungsbewegung befindet sich bei 133,50 EUR und 136,00 EUR. Oberhalb der letztgenannten Marke würde das technische Kurzfrist-Bias von bearish auf neutral drehen und die mittelfristig relevante Barriere bei aktuell 140,50-142,22 EUR in den Fokus rücken.