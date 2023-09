Nächste Unterstützungen:

15.229

15.180-15.187

15.104

Nächste Widerstände:

15.325

15.360

15.405

Der Weg des geringsten Widerstands weist weiterhin abwärts. Angesichts der bereits überverkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren erscheint allerdings jederzeit eine technische Erholungsbewegung möglich. Preisliche Indizien für den Start einer solchen Gegenbewegung wären ein Stundenschluss oberhalb von 15.325 Punkten sowie ein Intraday-Anstieg über 15.360 Punkten. Mögliche Ziele lauten dann 15.405 Punkte und 15.456-15.469 Punkte. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 15.565-15.650 Punkte vorstellbar. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 15.229 Punkten per Stundenschluss würde nächste Abwärtsziele bei 15.180-15.187 Punkten, 15.104 Punkten und 14.985 Punkten in den Blick rücken.