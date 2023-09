Der Future für Rohöl der US-Sorte WTI hatte im März 2022 ein zyklisches Hoch bei 130,50 USD markiert und dort einen Abschwung gestartet, der die Notierung bis zum Mai dieses Jahres knapp unter die Marke von 64 USD drückte. Das Kursgeschehen darüber ist als Bodenbildung zu werten, die Anfang dieses Monats mit dem Ausbruch über die Widerstandszone 83,50/84,50 USD abgeschlossen wurde. Der laufende dynamische Aufwärtsimpuls beförderte das schwarze Gold im heutigen asiatischen Handel bis knapp unter die Marke von 94 USD, nachdem im gestrigen Handel eine mehrtägige Konsolidierung bullish aufgelöst werden konnte. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich bereits im deutlich überkauften Terrain. Saisonal verfügt der Rohstoff noch bis zum 8. Oktober über Rückenwind, bevor eine dann startende bis in den Dezember dauernde ausgeprägte Schwächephase typisch ist. Potenzielle nächste Hürden und Kursziele liegen bei 94,00 USD, 94,65-95,67 USD und 97,44-97,84 USD. Ein signifikanter Rutsch unter den nächsten Support bei 92,15 USD wäre als Warnsignal für den Beginn einer Konsolidierung aufzufassen. In diesem Fall entstünde kurzfristiges Abwärtspotenzial in Richtung 90,94 USD und 87,52-88,80 USD. Darunter würde eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 85 USD wahrscheinlich.