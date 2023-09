Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) hatte im April 2021 ein zyklisches Zwischenhoch bei 81,04 EUR markiert und war im anschließenden Bärenmarkt bis auf ein im September 2022 verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 38,73 EUR eingebrochen. Seither befinden sich die Bullen wieder übergeordnet am Ruder. Zuletzt hatte das Papier im August ein Verlaufshoch bei 77,74 EUR markiert und war anschließend in den Korrekturmodus übergegangen. Die oberhalb des Korrekturtiefs bei 70,62 EUR etablierte dreiwöchige Handelsspanne konnte es im gestrigen Handel mit einer langen bullishen Tageskerze nordwärts verlassen. Zugleich überwand die Notierung dabei die zuvor deckelnden gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 100 Tage sowie das 50%-Retracement. Eine Bestätigung dieses bullishen Signals wäre in einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 74,56/75,70 EUR zu sehen. Als potenzielle nächste Ziele fungieren die Bereiche 75,05 EUR, 75,46 EUR, 76,09-76,38 EUR und 76,76 EUR. Darüber würden die mittelfristig relevanten Barrieren 77,78-78,58 EUR und 81,04 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportbereiche bei 73,87 EUR und 72,26-72,88 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das bullishe Bild zerstören und das Szenario einer zweiten Abwärtswelle mit Zielrichtung 66,66-67,83 EUR in den Vordergrund rücken. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Rutsch unter 70,62 EUR per Tagesschluss.