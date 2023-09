Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Donnerstag nach zunächst neuen Bewegungstiefs im Tagesverlauf einen Turnaround. Stützend wirkten ein deutlicher als erwarteter Rückgang der Verbraucherpreisinflation im September sowie eine freundliche Wall Street am Nachmittag. Der DAX schloss 0,70 Prozent fester bei 15.324 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 0,35 respektive 0,87 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 69 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,70 Punkte auf 17,62 Zähler ab und endete damit wieder unter seiner zum Wochenstart überquerten 200-Tage-Linie. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Technologiewerte (+1,92%) und Industrietitel (+1,49%) am stärksten gesucht. Schwach präsentierten sich derweil Einzelhandelswerte (-1,62%) und Versorger (-0,90%). Im DAX belegten MTU (+3,85%), Heidelberg Materials (+2,79%) und Continental (+2,75%) die obersten Plätze. Am deutlichsten abwärts ging es mit Zalando (-2,27%), Eon (-1,56%) und Vonovia (-1,53%). Im MDAX haussierte Thyssenkrupp um 6,47 Prozent. Hier beflügelte im späten Handel ein Medienbericht, wonach der tschechische Investor Kretinsky eine Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an dem Unternehmen erwerben könnte.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial ungeachtet eines zum 1. Oktober drohenden Shutdown der Regierungsbehörden um 0,35 Prozent auf 33.666 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,84 Prozent auf 14.703 Zähler an. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Es gab 42 neue 52-Wochen-Hochs und 223 Verlierer. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,55 Prozent auf 1,0562 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Dekadenhochs bei 4,70 Prozent um zwei Basispunkte auf 4,59 Prozent. Gold gab ab der Comex um 0,39 Prozent auf 1.884 USD nach. WTI-Öl verbilligte sich um 2,07 Prozent auf 91,74 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Anfangs deutlichere Aufschläge bröckelten im weiteren Verlauf jedoch etwas ab. Der MSCI Asia Pacific Index handelte zuletzt 0,32 Prozent fester bei 157,16 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+2,58%) in Hongkong zu beobachten. Gegen den Trend neigte die Börse in Tokio zur Schwäche. Die Börsen in China, Südkorea und Taiwan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.372) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie die Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen inklusive PCE-Preisindex in den USA. Unternehmensseitig lieferte Nike (nachbörslich: +7,85%) gestern nach US-Börsenschluss besser als erwartete Quartalszahlen. Commerzbank steht mit der gestern Abend angekündigten Erhöhung der Ausschüttungsquote nach Anpassung der Kapitalrückgaberichtlinie aufgrund der Erwartung einer höheren Profitabilität im Fokus. Die Aktie notierte nachbörslich auf Tradegate zuletzt bei 9,93 EUR nach einem Xetra-Schluss bei 9,71 EUR.