Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November 2022 bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen Boden ausbilden und einen weiterhin intakten Aufwärtstrend etablieren. Nach einer mehrwöchigen Abwärtskorrektur bis auf ein am 11. März bei 118,05 EUR gesehenes Reaktionstief übernahmen die Bullen wieder das Ruder und beförderten die Notierung schließlich am 28. März über das letzte Verlaufshoch vom 15. Februar (150,35 EUR) auf ein 3-Jahres-Hoch. Als potenzielle nächste Ausdehnungsziele im Rahmen des damit bestätigten Aufwärtstrends fungieren die Bereiche 157,50-159,14 EUR, 161,24/162,69 EUR und 165,70/167,83 EUR. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 147,40-150,35 EUR und 140,85 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde das mittelfristige technische Bias von derzeit bullish auf neutral drehen und es wäre eine zeitliche Ausdehnung der Korrekturphase oberhalb des März-Tiefs einzuplanen. Mögliche Auffangbereiche oberhalb des Tiefs lassen sich in diesem Fall bei 134,45 EUR und 123,95-126,24 EUR ausmachen.