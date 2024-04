Nächste Unterstützungen:

18.467

18.428-18.433

18.360

Nächste Widerstände:

18.514

18.636

18.718

Der Trend bleibt in allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet. Der Index verzeichnete den achten Plustag und das siebte Rekordhoch in Folge. Die geformte Tageskerze (Spinning Top / Star) signalisiert einen Verlust an Schwungkraft. Zugleich hat die Überkauftheit ein historisch extremes Niveau erreicht. So notiert der RSI-Indikator auf Tagesbasis mit 87 so hoch wie zuletzt im Januar 2000. Im Wochenchart liegt mit 80 das höchste Niveau seit Mai 2007 vor. Auch die Sentimentdaten mahnen zur Vorsicht. Das Risiko des Einsetzens einer ausgeprägten Korrekturphase ist daher deutlich erhöht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände und potenzielle Ausdehnungsziele lassen sich bei 18.514 Punkten, 18.636 Punkten und 18.718 Punkten ausmachen. Nächste Unterstützungen liegen bei 18.467 Punkten und 18.428-18.433 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde bereits ein erstes preisliches Indiz für den Start einer Schwächephase. Nächste Supportbereiche lauten dann 18.360 Punkte, 18.286 Punkte, 18.238 Punkte und 18.141-18.181 Punkte.