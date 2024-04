Der Preis für WTI-Öl hatte im Dezember 2023 knapp unterhalb der 68 USD-Marke ein Mehrmonatstief ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend in einem Aufwärtstrend. Dieser Aufschwung erfuhr ab Mitte März eine Beschleunigung. Im gestrigen Handel hellte sich die mittelfristige technische Ausgangslage mit einem dynamischen Ausbruch über das 61,8%-Fibonacci-Retracement auf ein 6-Monats-Hoch weiter auf. Als potenzielle nächste Ziele und Hürden auf der Oberseite fungieren die Regionen 86,00/86,08 USD und 87,80-90,37 USD. Darüber würde die langfristig bedeutsame Zone 94/95 USD in den Fokus rücken. Unterstützt ist die Notierung derzeit bei 82,39-83,00 USD. Kann sie sich im Fall eines möglichen Rücksetzers oberhalb dieser Zone behaupten, bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter wäre hingegen eine ausgeprägte Korrektur in Richtung der mittelfristig kritischen Supportzone 78,78-80,98 USD einzuplanen. Bullishe Argumente liefern derzeit die Saisonalität sowie die Struktur der Terminkurve (Backwardation).