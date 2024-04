Diese Analyse wurde am 04.04.2024 um 07:08 Uhr erstellt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) hatte im November 2021 bei 64,82 EUR ein Rekordhoch markiert und startete anschließend nach einer übergeordneten Trendumkehr einen zyklischen Bärenmarkt. Bis auf ein im Oktober 2023 bei 21,26 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief gab die Notierung nach. Es folgten ein mittelfristiger Rallyschub bis auf 30,60 EUR und ein Rücksetzer bis auf 25,40 EUR. Oberhalb der letztgenannten Marke bildete der Wert zuletzt einen mehrwöchigen Boden aus, der mit dem von hohem Volumen begleiteten Kursschub der vergangenen Tage bestätigt wurde. Das Papier konnte im gestrigen Handel das Widerstandscluster bestehend aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage sowie dem 50%-Retracement per Tagesschluss überqueren und ein 7-Wochen-Hoch erzielen. Als potenzielle nächste Ziele und Barrieren fungieren nun die Bereiche 30,60 EUR, 31,17/31,46 EUR und 33,16-35,10 EUR. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über 35,10 EUR würde schließlich der langfristige Abwärtstrend gebrochen. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der nächste Support bei 27,95/27,97 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein Test der Zone 26,28-26,94 EUR einzuplanen. Mittelfristig bearish würde es erst unter 25,40 EUR.