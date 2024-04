Diese Analyse wurde am 05.04.2024 um 06:32 Uhr erstellt.

Die Aktie der Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003) hatte im Rahmen der Rally vom im März 2020 verbuchten Corona-Crash-Tief bei 28,28 EUR einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein im Juni 2021 verzeichnetes 13-Jahres-Hoch bei 102,00 EUR gezeigt. Seither etablierte sie einen übergeordneten Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Im vergangenen Oktober sah das Papier ein 3-Jahres-Tief bei 41,65 EUR und initiierte hiervon ausgehend einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Im Rahmen der im Januar gestarteten zweiten Aufwärtswelle konnte es sich zuletzt signifikant von der überwundenen 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Der gestrige Kursanstieg auf ein 8-Monats-Hoch führte zu einem Abarbeiten des 100%-Projektionsniveaus und einem Erreichen der oberen Kanallinie des mittelfristigen Trendkanals. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es nun des nachhaltigen Ausbruchs über die sich bis 51,94 EUR erstreckende Widerstandszone per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde sich auch das übergeordnete Chartbild leicht aufhellen mit Kurschancen in Richtung zunächst 54,50-55,89 EUR. Zur Komplettierung eines langfristigen Bodens bedarf es der Herausnahme der weiteren Barriere bei 57,96-60,18 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste Supportbereiche bei 50,74 EUR, 49,46/49,94 EUR und 47,94-48,87 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 46,71-47,30 EUR, 45,97/46,15 EUR und 44,87 EUR.