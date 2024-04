Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) hatte im Rahmen des im April 2021 bei 27,37 EUR gestarteten langfristigen Abwärtstrends oberhalb des im Oktober 2022 bei 7,23 EUR markierten Tiefs einen Boden ausbilden können. Nach einer bis zum März 2023 andauernden scharfen Rally auf ein 11-Monats-Hoch bei 15,63 EUR orientierte sich die Notierung wieder mittelfristig südwärts. Im Bereich des 78,6%-Fibonacci-Retracements gelang nach der Ausbildung einer bullishen Doji-Kerze am 22. Januar dieses Jahres eine Rally, die sich zu einem mehrmonatigen Boden in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter entwickelte. Die bullishe Trendwende wurde mit dem Kursschub am 1. März über das Widerstandscluster bestehend aus der Nackenlinie, der korrektiven Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie bestätigt. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung trieben gestrige Anschlusskäufe die Notierung bis auf ein 9-Monats-Hoch bei 13,09 EUR. Tags zuvor hatten die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage ein bullishes Kreuzen gezeigt („Golden Cross“). Die im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements einsetzenden Gewinnmitnahmen hinterließen einen ausgeprägten oberen Schatten, so dass im kurzfristigen Zeitfenster eine Verschnaufpause vorstellbar ist. Potenzielle Auffangbereiche für den Fall eines deutlicheren Rücksetzers befinden sich bei 12,28-12,50 EUR und 11,67-11,99 EUR. Darunter würde sich das kurzfristige Bild leicht eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 11,30-11,40 EUR und 10,71-10,93 EUR. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Ziel- und Widerstandszone 12,91-13,18 EUR ein bullishes Anschlusssignal senden. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele darüber befinden sich bei 13,54-13,98 EUR und 14,93-15,63 EUR.