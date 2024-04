Nächste Unterstützungen:

18.039/18.044

17.956/17.983

17.900/17.904

Nächste Widerstände:

18.141/18.150

18.214-18.273

18.326-18.329

Mit dem Rutsch unter das Verlaufstief vom 5. April (18.088) wurde der korrektive Abwärtstrend vom am 2. April gesehenen Rekordhoch (18.567) bestätigt. Im kurzfristigen Zeitfenster bleiben die Bären somit dominant. Die Oszillatoren auf Basis des Stundencharts weisen positive Divergenzen im überverkauften Terrain auf, so dass zunächst eine technische Erholungsbewegung in Richtung der nächsten Widerstände bei 18.141/18.150 Punkten und eventuell 18.214-18.273 Punkten nicht überraschen würde. Vorbörslich wird eine freundliche Eröffnung erwartet. Ein erstes prozyklisches preisliches Indiz für ein mögliches Ende der laufenden Schwächephase entstünde erst mit einem signifikanten Break über die Barriere bei 18.326-18.329 Punkten per Stundenschluss. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 18.427 Punkten mit nächstem Ziel 18.567 Punkte. Eine Verletzung des nächsten Supports bei 18.039/18.044 Punkten würde nun ein prozyklisches bearishes Anschlusssignal liefern. Mögliche nächste Ausdehnungsziele lauten in diesem Fall 17.956/17.983 Punkte und 17.900/17.904 Punkte.