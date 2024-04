Die Aktie von Ströer (WKN: 749399) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 82,50 EUR Ende 2020 übergeordnet den Weg gen Süden eingeschlagen. Der zyklische Bärenmarkt schickte sie bis auf ein im September 2022 verzeichnetes Mehrjahrestief bei 34,44 EUR hinab. Dort übernahmen die Bullen wieder das Ruder und etablierten nach der Ausbildung einer inversen Kopf-Schulter einen primären Aufwärtstrend. Im Rahmen einer zweiten Impulswelle vom im Juli 2023 bei 41,08 EUR gesehenen Korrekturtief konnte sich die Notierung bis zum gestrigen Handel in der Spitze auf ein 2-Jahres-Hoch bei 58,00 EUR hinaufschrauben. In der kurzen Frist richtet sich der Fokus nun auf das erreichte Widerstandscluster, welches unter anderem aus der mehrjährigen Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch und dem 50%-Retracement resultiert. Die Barriere erstreckt sich bis auf 58,47 EUR und eine Verschnaufpause oder auch ein deutlicherer Rücksetzer würden an dieser Stelle nicht überraschen. Mit einem nachhaltigen Ausbruch per Tagesschluss darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal. Als potenzielle nächste Ausdehnungsziele würden im Erfolgsfall die Bereiche 59,45 EUR, 60,16 EUR, 61,55/61,75 EUR und 62,44-64,95 EUR fungieren. Ein Tagesschluss unter 56,60 EUR würde derweil ein Warnsignal für den möglichen Start einer temporären Schwächephase liefern. Potenzielle Auffangregionen liegen in diesem Fall bei 53,30-55,20 EUR und 50,55-51,60 EUR. Das übergeordnete Chartbild bleibt konstruktiv, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig verletzt wird.