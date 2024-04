Die Aktie von Evonik Industries (WKN: EVNK01) bewegte sich ausgehend vom im April 2021 gesehenen zyklischen Hoch bei 31,00 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Oberhalb des im Oktober 2023 bei 15,70 EUR verbuchten 3-Jahres-Tiefs arbeitete das Papier an einer großen Bodenbildung. Diese konnte es mit dem dynamischen Kursanstieg vom März-Tief auf ein 11-Monats-Hoch komplettieren. Zuletzt ging die Notierung im Dunstkreis des 23,6%-Fibonacci-Retracements unterhalb des Verlaufshochs bei 19,43 EUR in den Konsolidierungsmodus über. Ein Rutsch unter den nächsten Supportbereich bei 18,81/18,85 EUR würde für einen deutlicheren Pullback sprechen und mögliche Auffangbereiche bei 18,43-18,65 EUR und eventuell 17,61-17,94 EUR in den Fokus rücken. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone würde sich das mittel- bis langfristige Chartbild eintrüben. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb der Supportzone 16,68-17,04 EUR. Mit Blick auf die Oberseite entstünde mit einem nachhaltigen Anstieg über die aktuelle Barriere bei 19,38/19,43 EUR per Tagesschluss ein prozyklisches bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 19,73 EUR, 19,98 EUR und 20,23/20,46 EUR. Oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das langfristige Chartbild weiter aufhellen mit einem möglichen Mittelfrist-Ziel bei 21,20-21,70 EUR.