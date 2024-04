Nächste Unterstützungen:

17.850-17.904

17.787/17.806

17.718/17.747

Nächste Widerstände:

18.052-18.081

18.111

18.146-18.181

Der Fokus richtet sich nun auf das im Test befindliche Supportcluster, welches unter anderem aus der Aufwärtstrendlinie vom Januar-Tief, der Rückkehrlinie des kurzfristigen Abwärtstrendkanals sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses vom Februar-Tief resultiert. Die vom gestrigen Tief gestartete Erholung dürfte sich heute gemäß der vorbörslichen Indikation zunächst fortsetzen, was die Bedeutung des aktuellen Supports bestätigen würde. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele liegen bei 18.052-18.081 Punkten, 18.111 Punkten und 18.146-18.181 Punkten. Eine mögliche Rückkehr der Bullen im kurzfristigen Zeitfenster bedarf der nachhaltigen Überwindung der breiten Barriere bei 18.240-18.326 Punkten. Darunter bleibt eine zeitnahe Ausdehnung der Abwärtskorrektur auf der Agenda. Ein prozyklisches bearishes Anschlusssignal entstünde nun unterhalb des aktuellen Supports bei 17.850-17.904 Punkten per Stundenschluss. Nächste Unterstützungen lauten in diesem Fall 17.787/17.806 Punkte, 17.718/17.747 Punkte und 17.606-17.703 Punkte.