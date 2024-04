Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang belastet von negativen Vorgaben seitens der Wall Street bereits im frühen Handel deutlich abwärts. Der DAX schloss 1,24 Prozent tiefer bei 18.175 Punkten. MDAX und TecDAX sanken um 1,29 und 1,14 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 15 Gewinner und 86 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 96 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,74 Punkte auf ein Mehrwochenhoch bei 14,89 Zählern und testet nun den Widerstand der 200-Tage-Linie. Mit Blick auf die Sektorenperformance verbuchten lediglich Medienwerte (+0,30%) ein positives Vorzeichen. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-2,96%) und Transportwerte (-2,34%). Deutsche Börse rückte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 0,57 Prozent vor. Zalando fiel als Schlusslicht um 5,72 Prozent. Im MDAX setzte Jungheinrich mit einem Plus von 2,45 Prozent auf ein 2-Jahres-Hoch seine Hausse fort. Der Wert knackte den Widerstand des Hochs vom Februar 2023.

An der Wall Street ging es mit den Kursen nach einem deutlich stärker als erwarteten Stellenaufbau im März nach oben. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,80 Prozent auf 38.904 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,29 Prozent auf 18.108 Zähler nordwärts. 57 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Zugewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 102 neuen 52-Wochen-Hochs standen 31 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0836 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um acht Basispunkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 4,39 Prozent an. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,47 Prozent auf ein Rekordhoch bei 2.342 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,17 Prozent auf 86,74 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent fester bei 175,78 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren an der Börse in Tokio zu beobachten. Gegen den Trend tendierte der chinesische CSI 300 nach den Feiertagen 0,48 Prozent schwächer. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.194) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion und auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Repsol.