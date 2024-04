Nächste Unterstützungen:

18.088-18.115

18.039/18.044

17.958-17.983

Nächste Widerstände:

18.201/18.218

18.258-18.285

18.316

Der korrektive mehrtägige Abwärtstrend vom Rekordhoch (18.567) bleibt intakt. Die zweite Abwärtswelle führte zum Abarbeiten des klassischen 100%-Projektionsniveaus. Eine erste verlässliche Bestätigung dafür, dass damit bereits eine abgeschlossene abc-Korrektur vorliegt, entstünde jedoch erst mit einem Anstieg über das Reaktionshoch bei 18.427 Punkten. Darunter befinden sich potenziell relevante Widerstandsbereiche bei 18.201/18.218 Punkten, 18.258-18.285 Punkten, 18.316 Punkten und 18.347-18.355 Punkten. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 18.088-18.115 Punkten per Stundenschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal liefern. Als nächste mögliche Ausdehnungsziele und Auffangbereiche würden in diesem Fall die Zonen 8.039/18.044 Punkte und 17.958-17.983 Punkte in den Fokus rücken. Darunter entstünde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung 17.800-17.900 Punkte und 17.619-17.747 Punkte.