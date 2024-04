Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR beförderte. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und schickten sie bis auf ein am 4. November 2022 gesehenes 2-Jahres-Tief bei 41,31 EUR. Der Versuch darüber einen langfristigen Boden auszubilden scheiterte mit dem hochvolumigen Kursrutsch unter diese Marke am 24. Januar dieses Jahres. Anschließend hatte der Anteilsschein eine technische Erholung ausgehend vom am 1. Februar bei 35,60 EUR verbuchten 6-Jahres-Tief initiiert, die ihn zurück an den zentralen Widerstandsbereich der Tiefs vom November 2022 und Mai 2023 führte. Nach einem folgenden dreiwelligen Pullback an das 61,8%-Fibonacci-Retracement orientiert sich die Notierung wieder nordwärts und konnte im gestrigen Handel eine mehrtägige Konsolidierung oberhalb der überwundenen 50-Tage-Linie bullish auflösen. Das kurzfristige technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 42,02/42,22 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Bearishe Signale entstünden erst unterhalb der weiteren Supportbereiche 40,57-41,33 EUR, 39,59 EUR und 38,72 EUR. Mit Blick auf die Oberseite entstünden mit einem nachhaltigen Break über die korrektive Abwärtstrendlinie bei aktuell 43,20 EUR sowie oberhalb der Barriere bei 44,06-44,71 EUR bullishe Anschlusssignale. Im Erfolgsfall könnte sich der Erholungstrend im Rahmen einer abc-Erholung zunächst in Richtung 46,22-47,18 EUR fortsetzen. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 49,37-53,36 EUR vorstellbar. Saisonal verfügt der Wert über mittelfristigen Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 9. April bis zum 16. August acht Mal Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des saisonalen Musters betrug 11,71 Prozent (Median: +17,11%).