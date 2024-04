Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020 bei 47,70 EUR in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Dezember vergangenen Jahres gelang schließlich der Ausbruch über das aus dem Januar 2020 stammende Allzeithoch (139,40 EUR). Bis auf eine am 27. März bei 172,82 EUR verzeichnete neue Bestmarke konnte der Wert zulegen bevor er in den Korrekturmodus überschwenkte und damit extrem überkauften markttechnischen Indikatoren Tribut zollen musste. Im Bereich des Supports des 38,2%-Fibonacci-Retracements der letzten mittelfristigen Aufwärtswelle formte er am Freitag einen Inside Day. Bearishe prozyklische Anschlusssignale im kurzfristigen Zeitfenster entstünden nun mit einem Rutsch unter die beiden nächsten Supportmarken 162,64 EUR und 161,52 EUR. Als potenzielle Ziel- und Unterstützungszone fungiert in diesem Fall der Bereich 157,61-159,32 EUR. Zu einer deutlicheren Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der darunter befindlichen Auffangregion 152,73-155,88 EUR. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Break über die nächste Hürde bei 165,26-165,58 EUR einen Test des Widerstands bei 166,95/167,16 EUR ermöglichen. Ein signifikanter Tagesschluss über 167,16 EUR würde das kurzfristige Bias von bearish auf neutral drehen. Unmittelbar bullishe Signale entstünden oberhalb der korrektiven Abwärtstrendlinie bei aktuell 169,78 EUR sowie über den horizontalen Barrieren bei 171,16 EUR und 172,82 EUR.