Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die negativen Vorzeichen. Der DAX büßte nach einem volatilen Geschäft 0,14 Prozent auf 17.930 Punkte ein. Auf Wochensicht betrug das Minus 1,35 Prozent. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,47 respektive 0,84 Prozent. In den drei Indizes gab es 43 Gewinner und 56 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,92 Punkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 17,47 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Versorger (+2,27%) und Banken (+0,76% gesucht. Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene waren bei Technologiewerten (-1,90%) und Medienwerten (-1,90%) zu beobachten. RWE (+3,67%) belegte nachrichtenlos den Spitzenplatz im DAX, gefolgt von Rheinmetall (+1,95%) und MTU (+1,64%). Sartorius sank als Schlusslicht um 3,07 Prozent. Abgaben über 2 Prozent verbuchten daneben Porsche AG (-2,52%), Infineon (-2,26%) und BMW (-2,15%).

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 1,24 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 37.983 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 1,66 Prozent tiefer bei 18.003 Zählern. 83 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 92 Prozent. 63 neuen 52-Wochen-Hochs standen 59 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete als sicherer Hafen aufgrund der geopolitischen Risiken gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index stieg um 0,72 Prozent auf ein 5-Monats-Hoch bei 106,04 Punkten. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels 0,79 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 1,0641 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 4,50 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,06 Prozent fester bei 2.374 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,75 Prozent auf 85,66 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,75 Prozent tiefer bei 174,00 Punkten. Die Öl-Preise gaben ungeachtet des Angriffs des Iran auf Israel nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.989) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zur europäischen Industrieproduktion. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zum Einzelhandelsumsatz, dem Empire State Manufacturing Index und dem NAHB-Wohnungsmarktindex ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Goldman Sachs.