Nächste Unterstützungen:

17.850-17.904

17.782-17.806

17.718/17.747

Nächste Widerstände:

18.000-18.050

18.074

18.100-18.171

Der Index forme einen Outside Day und testete mit dem Tagestief erneut die kritische Unterstützungszone, die sich aktuell von 17.850 Punkten bis 17.904 Punkten erstreckt. Das mittel- und langfristige technische Bias bleibt bullish, während die Bären in der kurzen Frist weiterhin das Zepter schwingen. Eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur erscheint wahrscheinlich, solange die Widerstandszone bei 18.100-18.171 Punkten nicht per Tagesschluss überwunden wird. Darunter befinden sich mögliche Hürden und Erholungsziele bei 18.000-18.050 Punkten und 18.074 Punkten. Ein Rutsch unter 17.850 Punkte würde ein bearishes Anschlusssignal senden und nächste Abwärtsziele bei 17.782-17.806 Punkten, 17.718/17.747 Punkten und 17.606-17.670 Punkten in den Fokus rücken.