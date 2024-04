Die Aktie von Südzucker (WKN: 729700) hatte im März 2022 bei 9,75 EUR ein Dekadentief markiert und konnte sich anschließend im Rahmen einer Zwischen-Hausse bis auf ein im Mai 2023 bei 18,93 EUR gesehenes 6-Jahres-Hoch erholen. Hiervon ausgehend weist der Trend wieder südwärts. Eine im März vom Verlaufstief bei 12,26 EUR gestartete Erholungsrally scheiterte zuletzt an der zentralen Widerstandszone 13,32-13,68 EUR. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen prallte die Notierung im gestrigen Handel bei hohem Volumen an dieser Barriere ab, konnte sich jedoch vom verzeichneten Tagestief (12,67 EUR) deutlich absetzen und das Tagesminus auf 0,42 EUR beziehungsweise 3,13 Prozent reduzieren. Dank der Erholung konnten die relevanten Unterstützungsthemen in Gestalt der überwundenen Abwärtstrendlinie vom 2023er Hoch sowie der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage von den Bullen verteidigt werden. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde nun mit einem Tagesschluss unterhalb von 12,67 EUR. In diesem Fall würden ein erneuter Test des Tiefs bei 12,26 EUR und eventuell eine unmittelbare Ausdehnung des dominanten Abwärtstrends in Richtung des Reaktionstiefs vom Oktober 2022 bei 11,81 EUR auf die Agenda rücken. Um ein erstes Indiz für eine mögliche mittelfristige Bodenbildung zu erhalten, müssten die Bullen den Wert per Tagesschluss über die massive Barriere bei 13,32-13,68 EUR befördern. Im Erfolgsfall lauten potenzielle Erholungsziele derzeit 14,14 EUR (fallende 200-Tage-Linie) und 14,58 EUR. Zu einer Aufhellung auch des langfristigen Chartbildes bedarf es der Herausnahme der Hürde bei 15,27/15,57 EUR.